Пользователям "Госуслуг" предложили перенести почту Gmail на другие сервисы

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Портал "Госуслуги" начал предлагать пользователям, учетные записи которых зарегистрированы через почту Gmail, перенести ее на иные платформы, например XMail от VK, передает ТАСС.

"Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", – предупредил портал.

Сменить почту пользователи могут в настройках личного кабинета на портале "Госуслуги".

Россияне начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система не могла зарегистрировать аккаунт при использовании российского номера телефона.

Позже Минцифры подтвердило ограничение компанией Google создание новых аккаунтов для россиян. Министерство предложило создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

При этом Google знал об этой проблеме и заявлял, что хотел бы сохранить россиянам возможность пользоваться бесплатными сервисами.

Между тем появилась информация, что все сервисы компании могут быть отключены в России после назначенного компании штрафа в 2 ундециллиона рублей. По словам экс-советника президента Германа Клименко, Google не станет платить такой штраф, так как у компании просто нет таких денег.