Microsoft закроет доступ к облачным подпискам для российских компаний

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Компания Microsoft предупредила российские фирмы об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 2 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на IT-компанию "Софтлайн".

Представители американской корпорации пояснили, что ограничения коснутся всех юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, за исключением мультинациональных компаний (MNC), которые принадлежат или контролируются юрлицами за пределами России.

Кроме того, ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP).

"Софтлайн" заявила, что направит письменный запрос в Microsoft для разъяснения ряда вопросов, в частности, про точный перечень продуктов, подлежащих ограничению. Также она хочет узнать сроки доступности данных, хранящихся в облаке, какими документами и по каким каналам связи подтвердить принадлежность к MNC.

В мае компания Microsoft начала партиями отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов – по 5–10 заказчиков. Под остановку подпали подписки Power BI, Visio, Project, уточнили специалисты. Российская компания вела диалог с Microsoft с момента объявления отключений.

В свою очередь, корпорация Google анонсировала 9 сентября отключение сервиса BigQuery в России. Представители компании отметили, что облачные сервисы Workspace и Cloud продолжат работать, а отключение коснется только BigQuery.

Вследствие этого российские компании начали активно уходить с корпоративных сервисов Google и Microsoft. За текущий год число пользователей сократилось на 26 и 40% соответственно. Сейчас пользователи стали больше осваивать отечественные e-mail-платформы.

