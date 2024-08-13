Google отключит сервис BigQuery для пользователей из РФ с 9 сентября

Фото: depositphotos/wolterke

Корпорация Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Softline.

Представители компании отметили, что облачные сервисы Workspace и Cloud продолжат работать, а отключение коснется только BigQuery.

BigQuery запустили более 10 лет назад в качестве облачного сервиса для обработки большого количества информации. Сейчас сервис является единой платформой для анализа и обработки сведений.

Между тем сервис контекстной рекламы Google AdSense деактивирует аккаунты российских пользователей, в связи с чем они перестанут получать монетизацию. Те суммы, которые блогеры заработали с помощью платформы в июле, будут выплачены им в период с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул, что на данный момент в России не обсуждается возможность блокировки Google.

