Депутат Матвейчев назвал "пугалками" сообщения о блокировке Google, Android и iOS

Фото: depositphotos/Mactrunk

В России пока не обсуждается возможность блокировки Google, Android и iOS, а все заявления об этом – обычный хайп, рассказал Москве 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Ранее депутат Алексей Диденко допустил блокировку зарубежных операционных систем, но "не по российской инициативе". Позднее в разговоре со СМИ он заявил, что это его "личное мнение".

Олег Матвейчев заметил, что в России есть операционные системы, способные заменить зарубежные, однако никаких разговоров о блокировке Google, Android и iOS не ведется.



о возможной блокировке Google. – Прим. ред. ), не могу подтвердить, что такое собираются сделать. Замедления есть, но ничего блокировать не будут. Что касается Android и iOS – это вообще какие-то "пугалки".

Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Я такими данными не располагаю (), не могу подтвердить, что такое собираются сделать. Замедления есть, но ничего блокировать не будут. Что касается Android и iOS – это вообще какие-то "пугалки".

Депутат также подчеркнул, что вариант блокировки систем может рассматриваться за границей, однако вероятность, что владельцы платформ пойдут на такие риски, мала. Он объяснил это тем, что для Запада подобные действия обернутся большими убытками.

Ранее "Ростелеком" сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google. По данным компании, это может сказываться на скорости загрузки и качестве воспроизведения роликов в YouTube. Однако в Google заявили, что неполадки в работе платформы не связаны с техническими проблемами или действиями компании. Однако причину проблем там не назвали.