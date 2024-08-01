Количество жалоб на работу YouTube превысило 11 тысяч

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Сбои в работе видеохостинга YouTube наблюдаются на всей территории России. Число сообщений о проблемах, зарегистрированных в четверг, 1 августа, составило 11 277, следует из данных сервиса "Сбой.РФ".

Пользователи сообщают о невозможности просматривать видео.

При этом 24% жалоб на работу сервиса поступают от пользователей из Москвы, еще 10% – из Санкт-Петербурга, 5% – из Краснодарского края и 4% приходят от жителей Московской области.

По данным сервиса, сбой в приложении наблюдается как на iOS, так и на Android. Проблемы в работе YouTube фиксируются и в браузере.

О серьезном сбое в работе видеохостинга стало известно утром этого же дня. Около 08:00 по московскому времени было зафиксировано 385 жалоб, которые озвучили жители столицы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Новосибирской и Свердловской областей.

До этого пользователи жаловались на качество работы сервиса YouTube на протяжении нескольких дней. Они сталкивались с проблемами со скоростью загрузки и качеством роликов. По данным "Ростелекома", это могло быть связано с устаревшим оборудованием Google.

В Госдуме подтвердили, что зарубежная компания не обслуживает свои сервера в течение нескольких лет, опираясь на антироссийскую позицию. Бездействие Google якобы приводит к тому, что они выходят из строя, но компания не спешит решать эту проблему. По этой причине возникают трудности с кешированием данных и ускорением загрузки видеоконтента.

