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Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, следует из данных сервиса "Сбой.РФ".

"На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 1 августа 2024 наблюдаются проблемы <...> у YouTube", – говорится на сайте.

На данный момент количество жалоб превышает 385. Так, за последние 24 часа около 28% сообщений о проблемах с доступом к сайту приходятся на Москву, а еще 8% – на Санкт-Петербург. Аналогичные проблемы имеют жители Краснодарского края, Новосибирской и Свердловской областей – на них приходится 5, 5 и 4% жалоб соответственно.

О технических проблемах в работе оборудования компании Google ранее сообщал "Ростелеком". Это, по версии провайдера, может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео YouTube. Позже замедление скорости до 70% пообещали в думском комитете по информполитике.

