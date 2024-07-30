МТС начал предупреждать абонентов о сбоях в работе YouTube

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Сотовый оператор МТС начал предупреждать своих абонентов о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube. Информацию об этом при звонке на горячую линию оператора озвучивает робот, сообщает ТАСС.

При обращении на горячие линии сотовых операторов "Билайн" и "Мегафон" такие сообщения отсутствуют.

На протяжении нескольких дней пользователи жалуются на качество работы сервиса YouTube. Они сталкиваются с проблемами со скоростью загрузки и качеством роликов. По данным "Ростелекома", это может быть связано с устаревшим оборудованием Google.

В Госдуме подтвердили, что зарубежная компания не обслуживает свои сервера в течение нескольких лет, опираясь на антироссийскую позицию. Бездействие Google якобы приводит к тому, что они выходят из строя, но компания не спешит решать эту проблему. По этой причине возникают трудности с кешированием данных и ускорением загрузки видеоконтента.

