РКН назвал нарушения законодательства РФ основанием для мер в отношении YouTube

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Многочисленные нарушения законодательства РФ и неуважение к гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, передает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).

В ведомстве уточнили, что имеют достаточное количество инструментов для мотивации компании Google, на серверах в РФ которой хранится почти весь контент видеохостинга, исполнять законы России.

"Право их (инструментов. – Прим. ред.) использования мы оставляем за собой", – добавили представители РКН.

Кроме того, Роскомнадзор так и не получил ответ на свое обращение от 10 июля гендиректору Google LLC Сундару Пичаи по требованию разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей.

Разблокировке не помогли и взыскания более 25 миллионов рублей за последние три года судом РФ, подчеркнули в ведомстве.

25 июля россиян предупредили, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на этой неделе до 40%, а к концу следующей – до 70%. При этом мера пока не затронет мобильную связь.

Как отметил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, этот шаг направлен не на россиян, а на администрацию ресурса, которая предполагает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ".

Однако ситуация еще может измениться, но это будет зависеть только от политики Google, подчеркнул Хинштейн. Для этого компании необходимо построить свои серверные центры в РФ, открыть представительство вместо обанкротившейся дочерней компании и "перестать относиться к нашей стране как к информационной колонии".