Глава Чечни Кадыров призвал заблокировать YouTube в России

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал заблокировать видеохостинг YouTube в России. Об этом сообщает ТАСС.

Кадыров объяснил, что все российские каналы, защищающие интересы страны и Чечни, создатели сервиса "сразу блокируют". А вводящих людей в заблуждение они поддерживают, уточнил он.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на этой неделе до 40%, а к концу следующей – до 70%. Пока это не затронет сотовую связь.

Более того, отечественные дата-центры, работающие с Google, должны в ближайшее время прекратить сотрудничать с компанией по "серым схемам". Это еще сильнее замедлит скорость загрузки YouTube (примерно до 70%). Хинштейн указал, что ситуация может измениться, но это будет зависеть только от политики корпорации.