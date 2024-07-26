26 июля, 13:00Технологии
Песков посоветовал заблокированным на YouTube россиянам идти на другие ресурсы
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян быть готовыми к тому, что Запад продолжит "выкидывать" Россию из мультимедийных и информационных ресурсов, поэтому он порекомендовал искать новые платформы.
"Выкинули из одного – надо идти в другой. И нечего стесняться", – подчеркнул он на встрече с участниками "Фестиваля новых медиа", фрагмент которой приводится в телеграм-канале Мастерской новых медиа.
При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, комментируя возможную блокировку YouTube в РФ, что западные страны пока не готовы слушать позицию России, поэтому пытаться им что-то объяснить – бесполезно. В связи с этим официальный представитель Кремля призвал россиян просто подождать.
"Как когда нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Вот так же нельзя к ним (на Запад. – Прим. ред.) пытаться как-то информационно вторгаться. Пройдет время, и оно начнет успокаиваться", – подытожил Песков.
Россияне уже не первый день жалуются в службу техподдержки "Ростелекома" на качество работы видеохостинга YouTube. Последние несколько дней на платформе фиксируются проблемы со скоростью загрузки и качеством видео, которые, по информации "Ростелекома", могут возникать из-за устаревшего оборудования Google.
В Госдуме подтвердили, что компания уже несколько лет не обслуживает свои сервера из-за антироссийской позиции. В результате они выходят из строя, а Google не спешит разбираться с этим. Из-за этого и происходят проблемы с кешированием данных и ускорением загрузки видеоконтента.
25 июля глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на этой неделе до 40%, а к концу следующей – до 70%. При этом мера пока не затронет мобильную связь.
Он объяснил, что такой шаг стал вынужденным и направлен не на россиян, а на администрацию ресурса, которая предполагает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ". Все происходящее является, по его словам, следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения.
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