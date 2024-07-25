Хинштейн: скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до конца недели до 40%

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Скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на этой неделе до 40%, а к концу следующей – до 70%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, добавив, что эта мера пока не затронет мобильную связь.

Он объяснил, что такой шаг стал вынужденным и направлен не на россиян, а на администрацию ресурса, которая предполагает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ". По его словам, неслучайно для этого был выбран летний период, когда многие граждане уезжают в отпуск и пользуются видеохостингом исключительно с мобильных устройств.

"Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам", – подчеркнул Хинштейн.

Депутат также напомнил, что "Ростелеком" уже зафиксировал ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Это, как он утверждает, связано не только с действиями властей, но и с отношением руководства видеохостинга к оборудованию, которое уже давно не обновляется. При этом Хинштейн указал и на жалобы пользователей, которые считают, что площадка стала менее удобной.

"Все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения", – добавил он.

В связи с этим глава комитета ГД по информполитике заявил, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит только от руководства этой платформы. Если, по его словам, они не изменят свою политику и не будут соблюдать российские законы, то "ничего хорошего их здесь не ждет". Кроме того, Хинштейн напомнил, что сейчас альтернативы YouTube – Rutube и "VK Видео" – развиваются намного активнее.

Ранее россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube. По информации "Ростелекома", у некоторых пользователей могут возникать проблемы со скоростью загрузки и качеством видео, особенно у форматов высокого разрешения, из-за устаревшего оборудования Google.

В свою очередь, в Госдуме подтвердили, что компания уже несколько лет не обслуживает свои сервера из-за антироссийской позиции. В результате они выходят из строя, а Google не спешит разбираться с этим. Из-за этого и происходят проблемы с кешированием данных и ускорением загрузки видеоконтента.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются ограничивать доступ к YouTube. Однако уже сейчас пользователи все больше жалуются в службу техподдержки "Ростелекома" на качество работы видеохостинга YouTube в России.

