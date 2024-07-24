24 июля, 17:31Технологии
"Ростелеком" заявил об увеличении числа жалоб на качество работы YouTube в России
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Количество обращений пользователей в службу техподдержки "Ростелекома", связанных с жалобами на качество работы видеохостинга YouTube в России, выросло. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
В "Ростелекоме" предупредили, что проблемы с функционированием системы Google Global Cache влияют на абонентов всех российских операторов. При этом, по информации пресс-службы, ответственность за неполадки, связанные со скоростью загрузки видео на YouTube, несет Google, которая владеет этой платформой.
"Ростелеком" указал на то, что оборудование корпорации не обновляется в России еще с 2022 года, поэтому исчерпавшая мощность техника Google не может справиться с выросшим интернет-трафиком. При этом, как уточнили в компании, ресурсы и площадки, которые следят за износом оборудования и мощностью программного обеспечения, работают стабильно.
Ранее россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube. По информации "Ростелекома", у некоторых пользователей могут возникать проблемы со скоростью загрузки и качеством видео, особенно у форматов высокого разрешения, из-за устаревшего оборудования Google.
В свою очередь, в Госдуме подтвердили, что компания уже несколько лет не обслуживает свои сервера из-за антироссийской позиции. В результате они якобы выходят из строя, а Google не спешит разбираться с этим. Из-за этого и происходят проблемы с кешированием данных и ускорением загрузки видеоконтента.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются ограничивать доступ к YouTube. Он также подтвердил, что все возникшие с ним проблемы объясняются устаревшим оборудованием компании.