Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сбоях в работе видеохостинга YouTube в некоторых регионах России, заявил, что у него на телефоне сервис работает нормально.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ не стал раскрывать свои предпочтения касательно сервисов VPN и посоветовал гражданам самим искать подходящий.

"Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке", – подчеркнул он.

Утром 1 августа количество жалоб на работу видеохостинга превысило 385. Так, за последние 24 часа около 28% сообщений о проблемах с доступом к сайту приходятся на Москву, а еще 8% – на Санкт-Петербург. Аналогичные проблемы имеют жители Краснодарского края, Новосибирской и Свердловской областей – на них приходится 5, 5 и 4% жалоб соответственно.

О технических проблемах в работе оборудования компании Google ранее сообщал "Ростелеком". Это, по версии провайдера, может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео YouTube. Позже замедление скорости до 70% пообещали в думском комитете по информполитике.