Депутат Диденко: скоро в РФ заблокируют Google, Android и iOS

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Google, Android и iOS могут заблокировать в РФ в скором времени. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Диденко в беседе с runews24.

По его мнению, это случится не по российской инициативе. Как отметил парламентарий, госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться данными платформами.

В качестве примера спокойного отношения общества к таким отключениям он привел Netflix, указав, что трагедии после этого не произошло.

В июле "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. После этого пользователи начали жаловаться на сбои в работе видеохостинга.

1 августа на работу сервиса пожаловались 14 116 пользователей. На следующий день общее число жалоб превысило 15 тысяч. О неполадках сообщают как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, заходящие на YouTube через браузер.

