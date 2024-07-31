МИД РФ: YouTube отрабатывает политические установки Вашингтона

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Видеохостинг YouTube не является нейтральной платформой. Данный сервис следует политическим установкам США, заявил в ходе брифинга заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

"На примере YouTube важно помнить, что мы имеем дело не с нейтральными транснациональными компаниями, ориентированными на интересы аудитории, а с американским экономоператором, отрабатывающим политические установки Вашингтона", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем сервис продолжает игнорировать требования Роскомнадзора об удалении более 60 тысяч запрещенных экстремистских материалов. При этом среди них есть и контент, содержащий призывы к противоправным действиям, направленным против россиян, подчеркнул дипломат.

Представитель ведомства также призвал осваивать российский видеохостинг Rutube и публиковать новые материалы именно на этой платформе.

Ранее представители Роскомнадзора подчеркивали, что основанием для принятия тех или иных мер в отношении YouTube являются многочисленные нарушения российского законодательства и неуважение к гражданам страны.

Кроме того, ведомство так и не получило ответ на свое обращение гендиректору Google LLC Сундару Пичаи по требованию разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей.