Google отключил монетизацию пользователям из России

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Сервис контекстной рекламы Google AdSense деактивирует аккаунты российских пользователей, в связи с чем они перестанут получать монетизацию. Об этом сказано в решении компании, которое направляется гражданам РФ, передает ТАСС.

В письме сказано, что те суммы, которые блогеры заработали с помощью платформы в июле, будут выплачены им в период с 21 по 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

При этом сервис уже вводил ограничения в адрес пользователей из России. Так, с марта 2022 года Google отказался показывать рекламу в РФ и ввел запрет на создание новых учетных записей.

Недавно в СМИ и телеграм-каналах начали распространяться сообщения о возможной блокировке сервисов Google. Журналисты ссылались на соответствующие слова депутата Госдумы Алексея Диденко. В частности, он поделился мнением о том, что блокировка может произойти не по российской инициативе. Парламентарий также обращал внимание, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться данными платформами.

Однако зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул, что на данный момент в России не обсуждается возможность блокировки Google, Android и iOS, и назвал все заявления об этом обычным хайпом.

