Депутат Диденко: слова о блокировке Google, и iOS в РФ вырваны из контекста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутат Госдумы Алексей Диденко опроверг информацию о том, что в России произойдет тотальная блокировка Google и операционных систем Android и IOS. Он подчеркнул, что приписываемые ему слова об этом были вырваны из контекста.

В пятницу, 2 августа, в СМИ и телеграм-каналах начали распространяться сообщения о возможной блокировке сервисов Google. Журналисты ссылались на соответствующие слова Диденко. В частности, он поделился мнением о том, что блокировка может произойти не по российской инициативе. Парламентарий также обращал внимание, что госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться данными платформами.

Однако в беседе с "Парламентской газетой" Диденко пояснил, что этот разговор состоялся неделю назад, а его основной темой был анализ ситуации, связанной с работой видеохостинга YouTube, и вероятные сценарии ее развития.

Парламентарий рассказал, что обратил внимание на то, что после снижения скорости работы этого сервиса компания Google начала активно продвигать "выгодную повестку другими путями". Так, по мнению депутата, для этого стали использоваться предустановленные приложения на операционной системе Android.

"Я даже пример приводил: играю я в шахматы на смартфоне, а у меня в какой-то момент на весь экран вылезает баннер, где говорится о том, что на территории Украины погибают русские солдаты. Ну очевидная ЦиПСОшная поделка. И такого, скорее всего, будет становиться все больше и больше, потому что с утратой одного канала обработки аудитории – YouTube – Google будет искать другие", – пояснил он.

Кроме того, Диденко напомнил, что за нарушение российских законов предусмотрена ответственность. Он подчеркнул, что это обстоятельство распространяется на всех, в том числе и на представителей транснациональных корпораций.

"Я лишь предположил, что если так будет и дальше, то могут последовать санкции и для остальных продуктов Google, помимо YouTube, – в том числе для операционных систем. Конечно, это никакой не прогноз и не раскрытие каких-то планов. Я ведь даже не член IT-комитета. Я высказывал свое личное мнение, не более того", – резюмировал депутат.

Ранее приписываемое Диденко высказывание прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он подчеркнул, что на данный момент в России не обсуждается возможность блокировки Google, Android и iOS, и назвал все заявления об этом обычным хайпом.

