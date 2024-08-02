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02 августа, 16:26

Политика

Захарова обвинила YouTube в произволе, политической цензуре и зачистке инфополя

Фото: depositphotos/pashapixel

Произвол и политическая цензура остаются нормой для подконтрольной Вашингтону администрации видеохостинга YouTube, которая проводит планомерную зачистку информационного поля. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

"Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием", – отметила она.

Захарова напомнила, что ранее администрация портала блокировала аккаунты российских СМИ, государственных органов, а также выдавала предупреждения МИД РФ, блокируя несколько видео. Затем YouTube начал закрывать доступ к каналам известных общественных деятелей и журналистов, подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, хостинг препятствует свободному распространению информации и нарушает права сотен тысяч подписчиков. Она уверена, что таким образом Запад старается лишить глобальную аудиторию достоверных источников информации.

О технических проблемах в работе оборудования Google уже сообщал "Ростелеком". По версии провайдера, это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube. Позже замедление скорости до 70% анонсировали в думском комитете по информполитике.

В результате сбои в работе видеохостинга фиксируются на территории РФ уже второй день подряд. По данным одного из сервисов по отслеживанию неполадок на сайтах, общее число жалоб превысило 15 тысяч.

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