Google заявил, что не имеет отношения к плохой работе YouTube в России

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Google известно о том, что некоторые граждане России не могут получить доступ к сервису YouTube, но проблема не имеет отношение к работе видеохостинга и не является результатом технического сбоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей компании.

Сбои в работе YouTube наблюдаются во многих субъектах России второй день подряд. Общее количество жалоб пользователей успело превысить 15 тысяч. Так, только в четверг, 1 августа, на работу сервиса в общей сложности пожаловались 14 116 россиян.

Около 24% обращений по поводу проблем с доступом к сайту были зафиксированы в Москве, еще 10% – в Санкт-Петербурге, 6% – в Краснодарском крае и 4% – в Подмосковье. О сбоях заявляли как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, которые пытались зайти на YouTube с использованием браузера.

О технических проблемах в работе оборудования компании Google ранее сообщал "Ростелеком". Представители провайдера предупреждали, что это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube.

Спустя некоторое время о возможном снижении скорости загрузки роликов до 70% заявили в комитете Госдумы по информполитике. Его глава Александр Хинштейн пояснил, что практически весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые находятся на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Однако корпорация перестала обновлять эту технику после начала спецоперации и введения антироссийских санкций. Кроме того, Google отключил часть своих серверов, что и привело к постепенному ухудшению качества роликов.