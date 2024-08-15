"Известия": российские компании начали уходить с сервисов Google и Microsoft

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Российские компании начали активно уходить с корпоративных сервисов Google и Microsoft. Так, за текущий год число пользователей сократилось на 26 и 40% соответственно, передает газета "Известия", ссылаясь на данные группы компаний "Рунити".

Сейчас пользователи стали больше осваивать отечественные e-mail-платформы. Например, доменную почту российских хостинг-провайдеров, которые привязываются к адресу сайта компании, уточнили эксперты.

Так, максимальную активность зафиксировали в сервисе хостингового и облачного провайдера "Рег.ру" – на 22%. В свою очередь, в доменной почте Beget рост составил 8%, в SpaceWeb – 7%, в R01 – 5%, в TimeWeb – 4%.

Кроме того, около 1,5 миллиона новых пользователей появились в почте Mail.ru. Как уточнил директор бизнес-юнита портала Андрей Сумин, средняя месячная аудитория почты за второй квартал 2024 года составила 49,6 миллиона пользователей.

В мае компания Microsoft начала партиями отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов – по 5–10 заказчиков. Под остановку подпали подписки Power BI, Visio, Project, уточнили специалисты. Российская компания вела диалог с Microsoft с момента объявления отключений.

В свою очередь, корпорация Google анонсировала 9 сентября отключение сервиса BigQuery в России. Представители компании отметили, что облачные сервисы Workspace и Cloud продолжат работать, а отключение коснется только BigQuery.