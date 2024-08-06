Аналог Microsoft 365 представлен в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Разработчик офисного программного обеспечения "МойОфис" презентовал пакет программ, который является аналогом Microsoft 365. Он называется "МойОфис для дома", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в новом пакете есть программы "МойОфис текст", "МойОфис презентация" и "МойОфис таблица", а для смартфонов выпустили приложение "МойОфис документы".

При этом для работы пользователям не нужно подключаться к интернету. Однако в мобильной версии при подключении к Сети можно включить режим демонстрации документов по Wi-Fi через браузер.

Доступ обеспечивается по подписочной модели. Лицензию можно взять сразу для трех или девяти устройств и выбрать, на каких они будут воспроизводиться. В настоящее время с "МойОфис для дома" могут работать пользователи с ОС Windows, macOS и Android.

19 июля в работе Microsoft произошел глобальный сбой. Сообщения о неполадках поступали из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и других стран. Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью.

Позже глава поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, Джордж Курц заявил, что проблему выявили, и речь шла не о кибератаке или нарушении безопасности. Спустя время в Microsoft отметили постепенную стабилизацию ситуации после сбоя.

