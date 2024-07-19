Глава CrowdStrike исключил, что причиной технического сбоя стала кибератака

Фото: 123RF/llcv2

Глава поставщика кибербезопасности CrowdStrike, обновление от которого привело к масштабному сбою, Джордж Курц заявил, что проблема выявлена, речь идет не о кибератаке или нарушении безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Джорджа Курца, проблему уже устраняют.

19 июля в работе Microsoft произошел глобальный сбой. Сообщения о неполадках продолжают поступать из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и других стран. Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью.

Сейчас корпорация Microsoft отмечает постепенную стабилизацию ситуации. Однако работа над устранением неполадок продолжается.