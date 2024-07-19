Microsoft сообщила о постепенной стабилизации работы сервисов после массового сбоя

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Американская корпорация Microsoft отмечает постепенную стабилизацию ситуации после многочисленных жалоб на проблемы с доступом к сервисам компании, сообщает ТАСС со ссылкой на микроблог корпорации в соцсети X.

Работа над устранением неполадок продолжается.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой произошел в работе Microsoft. Судя по данным портала Downdetector, уже поступило 519 жалоб. 36% пользователей жалуются на работу приложения, 33% – сайта, еще 31% испытывают проблемы с авторизацией.

О наличии проблем в корпорации сообщили около 03:00. Сейчас сообщения о сбоях продолжают поступать из Австралии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и других стран. Кроме того, американские компании United Airlines, Delta Airlines и Allegiant Airlines приостановили полеты из-за проблемы со связью.