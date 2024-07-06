Маск предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) опасен с точки зрения защиты пользовательских данных, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Так он ответил на пост пользователей социальной сети Х, в котором обсуждалось утверждение о том, что сквозное шифрование в приложении якобы позволяет полностью защитить переписку в чатах сервиса.

Кроме того, один из комментаторов подтвердил ответ Маска, написав, что вопреки утверждению мессенджера о приватности обсуждений, пользователи получают в сети рекламу, связанную с темами обсуждений в чатах приложения.

В одном из последующих обновлений WhatsApp появится система ограничений для рассылающих спам пользователей. Новшество подразумевает временную блокировку пользователей.

Разработчики напомнили, что из-за сквозного шифрования система не сможет видеть сами сообщения, но сможет определять спам по поведению пользователя. Так, если пользователь применит автоматизированные инструменты для массовой отправки сообщений и частых рассылок, он будет определяться как "спамер".