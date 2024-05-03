Разработчики WhatsApp введут систему ограничений для рассылающих спам пользователей

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Разработчики WhatsApp введут систему ограничений для пользователей, рассылающих спам, передает портал WABetaInfo.

Новшество подразумевает временную блокировку пользователей. Оно было обнаружено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.10.5.

В сервисе используется сквозное шифрование, поэтому система не сможет видеть сами сообщения, но сможет определять спам по поведению пользователя. Так, если пользователь применит автоматизированные инструменты для массовой отправки сообщений и частых рассылок, он будет определяться как "спамер".

Планируемые меры наказания будут автоматическими и временными. Они не лишат заблокированных пользователей возможности получать сообщения и общаться в уже существующих группах. Однако вступать в новые чаты и создавать новые диалоги в период блокировки будет нельзя.

Дата, когда изменения вступят в силу, пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появился вход по Face ID и Touch ID для пользователей iPhone. Разработчики уточнили, что теперь пользователи могут входить в приложение без СМС-сообщений, благодаря чему авторизация стала быстрее и безопаснее.