В WhatsApp появился вход по Face ID и Touch ID

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В новом обновлении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для пользователей iPhone заработала технология Passkey, позволяющая входить в приложение через Face ID и Touch ID. Об этом сообщает "Газета.ру".

Разработчики уточнили, что теперь пользователи могут входить в приложение без СМС-сообщений, благодаря чему авторизация стала быстрее и безопаснее.

Такой способ будет удобен при отсутствии доступа к Сети или в путешествии, так как для входа не придется запрашивать код-пароль, а достаточно будет подтвердить личность одним из способов технологии Passkey.

Подключить эту функцию можно в настройках WhatsApp в разделе "Аккаунт" – "Ключи доступа". Сейчас обновление выходит у пользователей на iOS, однако на некоторых гаджетах функция появится не сразу.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция прикрепления заметок к контактам. Они будут отображаться вместе с общей информацией о чате. Разработчики обращают внимание, что новая функция сначала будет доступна только для бизнес-аккаунтов, а через некоторое время опцию включат во все учетные записи.