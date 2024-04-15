15 апреля, 15:22Технологии
Функция прикрепления заметок появится в WhatsApp
Фото: depositphotos/diego_cervo
Пользователи WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) смогут прикреплять заметки к контактам. Соответствующая информация появилась на сайте WABetaInfo.
"Заметки конфиденциальны, другие контакты не смогут увидеть их или получить к ним доступ", – уточняется в публикации.
Они будут отображаться вместе с общей информацией о чате.
Разработчики обращают внимание, что новая функция сначала будет доступна только для бизнес-аккаунтов, а через некоторое время опцию включат во все учетные записи.
В настоящее время возможность прикрепления заметок прорабатывается. Функция должна появиться в следующем обновлении мессенджера, добавили в материале.
Ранее стало известно, что WhatsApp работает над функцией защиты от распространения фотографий. После ее внедрения пользователи не смогут делать скриншоты аватарок.
Опцию проверили в бета-версии WhatsApp для Android. Когда человек пытается сделать снимок экрана с фотографией профиля, на экране появляется сообщение о том, что это действие недоступно.
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