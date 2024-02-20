Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая функция защиты от распространения фотографий появится в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, пользователи не смогут делать скриншоты аватарок. Функцию внедрили в бета-версию WhatsApp для Android под номером 2.24.4.25. Когда человек пытается сделать снимок экрана с фотографией профиля, на экране появляется сообщение о том, что это действие недоступно. Сроки распространения опции на стабильные версии приложения не уточняются.

Аналогичную функцию можно обнаружить в приложениях банков или в Telegram, если пользователь использует подобную опцию. Однако злоумышленники могут сделать снимок через другой телефон, сфотографировав экран смартфона, где открыт WhatsApp.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp работает над функцией поддержки чатов с пользователями сторонних приложений.

В WhatsApp появится раздел с чатами, через который можно будет отправлять сообщения контактам в другие мессенджеры. Получившие сообщения пользователи также могут ответить отправителю в WhatsApp даже при отсутствии учетной записи в приложении.



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