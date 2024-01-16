Пользователи Telegram теперь могут записывать одноразовые голосовые и видеосообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Telegram появилась новая функция записи голосовых и видеосообщений, которые автоматически удаляются сразу после прослушивания.

Кроме того, теперь видео- или аудиосообщения можно ставить на паузу во время записи, а потом возобновлять ее перед отправкой.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продемонстрировал, как будет выглядеть приложение для операционной системы VisionOS, на которой работает гарнитура виртуальной и дополненной реальности (MR) Apple Vision Pro.

Так, иконка Telegram становится объемнее, если навести на нее курсор. Интерфейс приложения изменился: меню стало полупрозрачным, площадь эффектов стикеров увеличилась, контекстные опции появляются слева от окна приложения.



Разработчики "Роса" создали новый мессенджер