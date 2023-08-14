Фото: depositphotos/prykhodov

Мессенджер Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей. Об этом основатель сервиса Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале.

Дуров опубликовал пост в честь десятилетия мессенджера и заявил, что за годы развития Telegram изменил представление о том, как должна выглядеть современная платформа для общения. По его словам, в будущем мессенджер станет возглавлять инновации и в социальных сетях.

"Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа", – написал он.

Бизнесмен также отметил, что 800 миллионов активных пользователей в Telegram за последнее десятилетие были набраны методом "сарафанного радио".

При этом Дуров не уточнил, когда именно всем пользователям будет доступна функция публикации сторис.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что формат историй в Telegram приведут к миграции в этот мессенджер российских блогеров из Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией). Он отметил, что первая волна миграции произошла весной 2022 года из-за блокировки Instagram на территории РФ.



"Техно": отзывы о сторис в Telegram