Telegram подтвердил уязвимость приложения, дающую злоумышленникам доступ к камере

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Telegram подтвердил, что приложение мессенджера, установленное на операционной системе macOs, имеет уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера.

Речь идет о приложении, которое пользователи скачивают из App Store на Mac. С проблемой могут столкнуться те, у кого устройство заражено вредоносным ПО. На приложения, загруженные с официального сайта Telegram, проблема не распространяется, добавили в компании.

Обновленная версия с исправленной уязвимостью в настоящее время проходит проверку Apple, заверили представители компании на официальной странице Telegram в Twitter.

Ранее эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов рассказал о неочевидных признаках взлома смартфона. По его словам, быстрая разрядка телефона, подвисания и возникновения скриншотов, которые пользователь не делал, могут быть тревожными сигналами.

Возникновение новых приложений, которые запрашивают доступ к файловой системе, микрофону и камере, также является признаком взлома смартфона. В случае нахождения таких программ их стоит удалить и отозвать права доступа, посоветовал эксперт.

