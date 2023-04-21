В Telegram представили веб-приложения в новом обновлении

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В апрельском обновлении добавили запуск веб-приложений и выбор обоев для отдельных чатов. Об этом сообщает "Код Дурова".

В апрельском обновлении у пользователей появилась функция создания пригласительных ссылок для папок с чатами. Отмечается, что по ссылке можно присоединиться ко всем чатам сразу.

"В папки можно добавлять любые публичные чаты, а также те частные группы и каналы, в которых у пользователя есть право администратора приглашать других. Если в общую папку добавить новые чаты и обновить пригласительную ссылку, участники получат предложение присоединиться к добавленным чатам", – пояснил "Код Дурова".

В мессенджер также добавили функцию выбора уникальных обоев для разных чатов. Пользователи могут установить фото или любимые сочетания цветов.

В телеграм-ботов внедрили веб-приложения – их можно открывать в любом чате. Веб-приложение будет доступно по прямой ссылке, а также по упоминанию. Приложения предполагают режимы совместной работы или игры. С обновлением также добавили функцию отправки сообщения до появления пользователя в сети. Для этого необходимо только зажать кнопку отправки – без выбора пункта в меню.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал основателя Telegram Павла Дурова самым обедневшим миллиардером из России. Его состояние в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов. За год бизнесмен потерял 3,5 миллиарда долларов.

Среди причин такого падения аналитики назвали снижение стоимости Telegram на фоне падения акций компаний конкурентов. После переоценки стоимости приложения Дуров переместился с третьей на десятую строчку в российском рейтинге Forbes.