Forbes назвал Павла Дурова самым обедневшим миллиардером из России

Фото: AP/TAСС/Tatan Syuflana

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров признан самым обедневшим миллиардером из России. Его состояние в 2023 году оценивается в 11,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

За год Дуров потерял 3,5 миллиарда долларов. На оценку стоимости Telegram повлияло падение акций компаний конкурентов.

WhatsApp с февраля 2022 года подешевел на 21%, а акции компании Snap, которая владеет мессенджером Snapchat, обвалились почти втрое.

Из-за переоценки стоимости Telegram Дуров переместился с третьего места в российском рейтинге Forbes на 10.

Ранее сообщалось, что Дуров возглавил рейтинг самых влиятельных людей Дубая по версии издания Arabian Business. Дуров проживает в Дубае с 2017 года.