Forbes признал Павла Дурова самым богатым человеком в ОАЭ

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Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым богатейшим человеком в ОАЭ. Его состояние оценивается примерно в 15,1 миллиарда долларов. В рейтинге миллиардеров Дуров занимает 123-ю позицию. Об этом сообщило издание Forbes.

Состояние российского предпринимателя в прошлом году превысило 17 миллиардов долларов. В 2020 году оно оценивалось в 2,4 миллиарда долларов.

Павел Дуров стал гражданином Объединенных Арабских Эмиратов в феврале 2022 года. На сегодняшний день у него 4 гражданства – России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что на базе Telegram может появиться платформа по продаже никнеймов. Основатель мессенджера Павел Дуров не исключил, что со временем частью этого рынка могут стать смайлики и стикеры.

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