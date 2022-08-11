Дуров пожаловался на задержку выхода обновления Telegram из-за проверок Apple

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление мессенджера затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple. Он подчеркнул, что в компании это никак не объяснили.

"Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного процесса проверки, навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями", – написал Дуров в своем канале.

Он предположил, что если Telegram столкнулся с таким обращением, то разработчики небольших приложений сталкиваются с еще большими трудностями. По его словам, задержки выхода обновлений наносят прямой финансовый ущерб сотням тысяч мобильных приложений по всему миру.

"И это ущерб, помимо 30% налога, который Apple и Google взимают с разработчиков приложений, который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений. Регулирующие органы в ЕС и других странах постепенно начинают изучать эти злоупотребления. Но это не устранит экономический ущерб, который уже был нанесен", – сказал Дуров.

Ранее сообщалось, что пользователи телеграм смогут сами создавать звуки сообщений, устанавливать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления диалогов. Кроме того, пользователям стала доступна разработка ботов нового поколения, которые превосходят по своим опциям любой сайт.