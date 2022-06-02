У россиян начали красть аккаунты в Telegram с помощью СМС-сообщений

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Мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram: с помощью СМС-сообщений они крадут данные для входа в их аккаунты. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, человек получает СМС с предупреждением о краже личных переписок из мессенджера. Утверждается, что Telegram якобы получил запрос на экспорт чатов. Также к сообщению приложена короткая ссылка, с помощью которой предлагается отменить действие.

Перейдя по ссылке, пользователь попадает на сайт, который имитирует веб-версию мессенджера. Там же предусмотрена кнопка "Остановить экспорт".

Как отмечает глава отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александр Вураско, подобная рассылка используется для получения несанкционированного доступа к телеграм-аккаунту. Нажав на кнопку, пользователь передает данные для входа в мессенджер, считает специалист.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с покупкой ответов на ЕГЭ и ОГЭ через Telegram. Накануне экзаменов злоумышленники создают телеграм-каналы, где размещают посты с информацией о продаже ответов на тесты. Для убедительности они публикуют примеры ответов. При этом никакие ответы пользователи в итоге не получают.

