Telegram запустит платную премиум-подписку

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Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Telegram в июне планирует создать платную премиум-подписку, благодаря которой пользователи получат новые опции, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.
"Поразмыслив, мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, – это сделать эти повышенные лимиты платными", – отметил Дуров.
Помимо дополнительных функций, в новом тарифном плане пользователи смогут получить большую скорость и ресурсы. Так, например, благодаря премиум-подписке появится возможность просматривать достаточно большие документы, медиа и стикеры, отправленные другими премиум-пользователями, также обладатели новинки получат доступ к уникальным реакциям.
По мнению создателя мессенджера, Telegram должен финансироваться первым делом пользователями, а не рекламодателями. Поэтому, как уточнил Дуров, пользователи всегда будут оставаться основным приоритетом мессенджера.
Ранее сообщалось, что пользователи Telegram смогут сами создавать звуки сообщений, устанавливать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления диалогов. Кроме того, пользователям стала доступна разработка ботов нового поколения, которые превосходят по своим опциям любой сайт.
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