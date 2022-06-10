Telegram запустит платную премиум-подписку

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Telegram в июне планирует создать платную премиум-подписку, благодаря которой пользователи получат новые опции, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

"Поразмыслив, мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, – это сделать эти повышенные лимиты платными", – отметил Дуров.

Помимо дополнительных функций, в новом тарифном плане пользователи смогут получить большую скорость и ресурсы. Так, например, благодаря премиум-подписке появится возможность просматривать достаточно большие документы, медиа и стикеры, отправленные другими премиум-пользователями, также обладатели новинки получат доступ к уникальным реакциям.

По мнению создателя мессенджера, Telegram должен финансироваться первым делом пользователями, а не рекламодателями. Поэтому, как уточнил Дуров, пользователи всегда будут оставаться основным приоритетом мессенджера.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram смогут сами создавать звуки сообщений, устанавливать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления диалогов. Кроме того, пользователям стала доступна разработка ботов нового поколения, которые превосходят по своим опциям любой сайт.