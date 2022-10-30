Роскомнадзор исключил вероятность блокировки Telegram в РФ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Блокировка мессенджера Telegram на территории России в настоящее время исключена, сообщили в Роскомнадзоре. Заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Вечером 29 октября на ресурсе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете появилась информация о том, что ведомство запретило домен t.me, принадлежащий Telegram. Указывалось, что данное решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

Также сообщалось, что основанием для внесения домена в реестр запрещенных стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также к фейкам, распространяемым под видом достоверных сообщений.

Как отмечает РИА Новости, в настоящее время домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, однако пока еще остается недоступен.

Ранее сообщалось, что на базе Telegram может появиться платформа по продаже никнеймов. Основатель мессенджера Павел Дуров не исключил, что со временем частью этого рынка могут стать смайлики и стикеры.

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