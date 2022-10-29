Роскомнадзор ограничил доступ к странице домена коротких ссылок Telegram

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Роскомнадзор запретил домен t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. Данное решение было принято Генеральной прокуратурой РФ.

Уточняется, что домен мог попасть в список запрещенных на основании статьи 15.3 закона "Об информации". Под блокировку в данном случае обычно подпадают сведения, которые содержат призывы к митингам , экстремизму и фейкам.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos. Отмечалось, что страницу внесли в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона "Об информации".

До этого ведомство ограничило доступ к сайту государственной телерадиокомпании Финляндии Yle. Данное решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.



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