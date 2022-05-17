Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Interactive Brokers

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британского брокера Interactive Brokers. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Уточняется, что доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart. Wikiart является онлайн-энциклопедией изобразительного искусства, в которую могут вносить изменения сами пользователи.

До этого Роскомнадзор заблокировал популярный шахматный сайт chess.com. Ведомство ограничило доступ к двум страницам портала, на которых размещались сведения о ситуации на территории Украины.