Роскомнадзор заблокировал популярный шахматный портал chess.com

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роскомнадзор заблокировал популярный шахматный сайт chess.com. Ведомство ограничило доступ к двум страницам портала, на которых размещались сведения о ситуации на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов.

Решение о блокировке доступа к некоторым страницам сайта было принято по требованию Генпрокуратуры. Отмечается, что ресурс использует сетевой протокол https, в связи с чем блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории России.

Ограничение доступа к двум страницам chess.com начало действовать 23 апреля. Заблокированный портал является одним из наиболее популярных шахматных сайтов в мире. Он включается в себя возможность играть в шахматы онлайн, а также является форумом и шахматной социальной сетью.

Ранее Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме. По информации пресс-службы партии, портал дискредитировал Вооруженные силы РФ. 16 апреля на поддельном сайте фракции разместили недостоверное заявление от имени Дмитрия Медведева об уничтожении группировки спутников Starlink и о специальной военной операции на Украине.