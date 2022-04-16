Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России" в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме. По информации пресс-службы партии, портал дискредитировал Вооруженные силы РФ, передает РИА Новости.

В субботу, 16 апреля, на поддельном сайте фракции разместили недостоверное заявление от имени Дмитрия Медведева об уничтожении группировки спутников Starlink и о специальной военной операции на Украине.

На публикации отреагировали представители партии "Единая Россия", после чего обратились в Роскомнадзор с требованием заблокировать ресурс с фейковыми материалами.

В партии также подчеркнули, что опубликованная на поддельном сайте информация не относится к официальной позиции фракции в Госдуме и "Единой России" в целом. Уточняется, что IP-адрес ресурса был зарегистрирован в США.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, использующих фейковые банковские приложения. С такой угрозой сталкиваются смартфоны на Android после удаления ряда официальных клиентов из Google Play.