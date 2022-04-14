РКН вновь составил протоколы в отношении Google за неудаление запрещенного контента

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Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении компании Google за неудаление принадлежащим ей видеохостингом YouTube запрещенной информации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"В протоколах <...> приводятся ссылки на фейковые материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, а также на YouTube-ролики экстремистского характера с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, материалами экстремистских организаций, таких как "Правый сектор" (запрещен в РФ. – Прим. ред.) и националистический полк "Азов", – говорится в публикации.

Уточняется, что в ближайшее время оба протокола будут переданы в суд для их рассмотрения и назначения соответствующих штрафов. Так, за неудаление недостоверных сведений IT-гиганту грозит штраф до 4 миллионов рублей, а за отказ удалять экстремистские материалы – до 8 миллионов рублей.

7 апреля за систематические нарушения законодательства РФ Роскомнадзор принял ряд мер понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google. В частности, компании теперь запрещено распространять на территории России рекламу своих продуктов, а поисковые системы должны информировать пользователей о том, что Google и ее сервисы нарушают российское законодательство.

В ведомстве напомнили, что IT-гигант игнорирует требования об удалении запрещенного контента с площадки YouTube, а также осуществляет цензуру российских СМИ и ресурсов, блокируя их каналы на видеохостинге и удаляя записи.

