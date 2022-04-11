Google отчитался об исправлении ошибки в своем переводчике

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Google исправил ошибку в переводчике Google Translate. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее при написании словосочетания dear Russians (дорогие россияне) Google предлагал россиянам исправление. В качестве замены сервис давал перевод фразы dead Russians (мертвые россияне). Роскомнадзор потребовал от компании из США сделать все возможное для недопущения подобных ситуаций.

При этом в запросах с упоминанием других национальностей подобные замены не встречались. Роскомнадзор усмотрел в этом нарушение экстремистского характера.

