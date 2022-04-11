Роскомнадзор внес 10 страниц "Викимедиа" в реестр запрещенной информации

14:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 10 страниц ресурса "Викимедиа". Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве охарактеризовали размещенные на них сведения как детскую порнографию.
"В единый реестр запрещенной информации внесено десять страниц ресурса "Викимедиа", содержащих порнографические изображения несовершеннолетних", – указали в ведомстве.
Роскомнадзор направил провайдеру хостинга и владельцу сайта уведомление о необходимости удаления противоправного контента. В противном случае возможны штрафы для юридических лиц в размере от 800 тысяч рублей до 8 миллионов рублей.
Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский в беседе с ТАСС уточнил, что поводом для обращения Роскомнадзора стали "рисунки в стиле аниме", размещенные на "Викискладе".
Роскомнадзор в начале апреля направил администрации "Википедии" требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации о ситуации на Украине. Это обращение было повторным – впервые Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР 2 марта. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: