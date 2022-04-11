Роскомнадзор внес 10 страниц "Викимедиа" в реестр запрещенной информации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 10 страниц ресурса "Викимедиа". Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве охарактеризовали размещенные на них сведения как детскую порнографию.

"В единый реестр запрещенной информации внесено десять страниц ресурса "Викимедиа", содержащих порнографические изображения несовершеннолетних", – указали в ведомстве.

Роскомнадзор направил провайдеру хостинга и владельцу сайта уведомление о необходимости удаления противоправного контента. В противном случае возможны штрафы для юридических лиц в размере от 800 тысяч рублей до 8 миллионов рублей.

Исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский в беседе с ТАСС уточнил, что поводом для обращения Роскомнадзора стали "рисунки в стиле аниме", размещенные на "Викискладе".

Роскомнадзор в начале апреля направил администрации "Википедии" требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации о ситуации на Украине. Это обращение было повторным – впервые Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР 2 марта. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ.