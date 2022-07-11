Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Depositphotos

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos, сообщает ТАСС. Блокировка связана с требованием Генпрокуратуры РФ, которое поступило 1 июля.

По данным сервиса, страницу внесли в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона "Об информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях, экстремизму.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту государственной телерадиокомпании Финляндии Yle. Данное решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

До этого ведомство ограничило доступ к сайту британского брокера Interactive Brokers.

