Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису Swisscows из-за сообщений о минировании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сервису защищенной электронной почты компании Swisscows из-за того, что с его помощью рассылались сообщения о ложных минированиях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что доступ к ресурсу ограничили по требованию Генпрокуратуры.

По данным Роскомнадзора, сервис блокируется со всеми доменами и поддоменами.

Ранее сообщалось, что в России запущен российский сервис фиксации сбоев "Детектор сбоев", где можно отследить работу свыше 100 сайтов и приложений. В настоящее время сервис мониторит работу мобильных приложений банков, служб доставки, интернет-магазинов, транспортной инфраструктуры. По словам главы Brand Analytics Натальи Соколовой, новый сервис сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших в работе их сайтов и приложений сбоях.

