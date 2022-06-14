Аналог Downdetector для мониторинга сбоев в работе популярных сервисов появился в РФ

15:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России запущен российский сервис фиксации сбоев "Детектор сбоев", где можно отследить работу свыше 100 сайтов и приложений, сообщается на сайте Brand Analytics.
"В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда "Сколково", в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис "Детектор сбоев", который уже на старте показывает картину работоспособности по более чем 100 популярным сервисам", – отметили в компании.
В настоящее время сервис мониторит работу мобильных приложений банков, служб доставки, интернет-магазинов, транспортной инфраструктуры.
По словам главы Brand Analytics Натальи Соколовой, новый сервис сможет быстрее других источников предупреждать компании о возникших в работе их сайтов и приложений сбоях.
Руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности Фонда "Сколково" Оксана Ульянинкова назвала ориентацию на отечественный рынок, мониторинг всех видов источников русскоязычных социальных медиа основными преимуществами "Детектора сбоев".
По данным Brand Analytics, новый сервис будет анализировать все источники соцмедиа, в отличие от Downdetector, который обрабатывал только данные из Twitter. "Для выявления проблем в работе различных служб нейросеть "Детектора" каждый день анализирует свыше 40 миллионов русскоязычных сообщений пользователей в различных источниках социальных медиа и находит информацию о сбоях", – пояснили в компании.
В конце апреля стало известно, что русскоязычная версия портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных интернет-ресурсов, больше недоступна для пользователей.
При попытке перехода на сайт с российским национальным доменом происходит переадресация на международную версию сервиса. Кроме того, Россия больше не значится в перечне региональных сайтов Downdetector.
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