Роскомнадзор усилил контроль за блокировками запрещенных ресурсов – СМИ

10:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных операторов связи для контроля за блокировками запрещенных ресурсов. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, в мае Роскомнадзор направил региональным операторам связи постановление о проведении внеплановых проверок. Ведомство проверит, как операторы обеспечивают блокировку запрещенных в РФ ресурсов и соцсетей, установку технических средств противодействия угрозам по закону "о суверенном Рунете" и эксплуатацию аппаратного агента АС "Ревизор" (комплекс для мониторинга доступа к сайтам из реестра запрещенной информации).
В РКН проверки связали с возросшим количеством компьютерных атак на российскую информационную структуру. Ведомство ссылается на поручение правительства и Генпрокуратуру, объясняя необходимость усиления контроля за блокировкой запрещенных ресурсов.
"На одну из таких проверок пришло сразу несколько представителей обоих ведомств, они подключались к Wi-Fi-роутеру оператора и пытались установить мобильные приложения, блокируемые в России, а также запустить их через разные браузеры", – рассказал представитель регионального оператора.
Источник в федеральном операторе подтвердил, что с мая проверки начали ужесточать. Гендиректор компании "ОрдерКом" Дмитрий Галушко пояснил, что операторы рискуют получить штраф до 800 000 рублей за недобросовестную блокировку запрещенных ресурсов.
Управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт отметил, что проверка может быть инициирована даже в том случае, если органам прокуратуры стало известно о признаках наличия нарушения. Он также допустил появление новых уголовных дел в случае выявления грубых нарушений.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту британского брокера Interactive Brokers. Решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.
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