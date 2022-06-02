Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании Yle

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Доступ к сайту государственной телерадиокомпании Финляндии Yle ограничен Роскомнадзором. Это следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Данное решение принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных операторов связи для контроля за блокировками запрещенных ресурсов.

В мае Роскомнадзор направил региональным операторам связи постановление о проведении внеплановых проверок. Ведомство проверит, как операторы обеспечивают блокировку запрещенных в РФ ресурсов и соцсетей, установку технических средств противодействия угрозам по закону "о суверенном Рунете" и эксплуатацию аппаратного агента АС "Ревизор" (комплекс для мониторинга доступа к сайтам из реестра запрещенной информации).

